San Severino, la distribuzione dei seggi in vista delle elezioni comunali di ottobre Scelte come sedi l'ITTS "Eustachio Divini" e le scuole dell'infanzia situate in via Gentili e piazzale Bianconi

In vista del voto per l’elezione diretta del Sindaco e del consiglio Comunale del Comune di San Severino Marche, fissato per domenica 3 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 4 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15; è stata confermata la geografia dei seggi dove ci si potrà recare per esprimere la propria preferenza.

Saranno 13 i seggi aperti in tutto il territorio comunale. Nella sede provvisoria dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Eustachio Divini”, ex scuola elementare di piazzale Alessandro Luzio, saranno aperte le sezioni 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7.

Presso la scuola dell’Infanzia di via Gentili saranno invece collocati i seggi 8 – 9 – 10 – 11. Infine nella scuola dell’Infanzia di piazzale Bianconi, a Cesolo, saranno ubicate le sezioni 12 e 13.