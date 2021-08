Il fashion made in Marche protagonista al Gran Galà della Moda di San Severino L'evento si terrà alle 21.30 di sabato 21 agosto in piazza del Popolo

66 Letture Cronaca

Style e fashion salgono in passerella domani (sabato 21 agosto), alle ore 21,30, in piazza Del Popolo per il Gran Galà della Moda che, anche quest’anno, verrà ospitato nella magnifica cornice che da sempre rappresenta la Città di San Severino Marche.

Modelle e modelli scenderanno dalla scalinata di palazzo Gentili e varcheranno il grande portone in legno scolpito con i mascheroni disegnati da Venanzio Bigioli per raccogliere gli applausi del pubblico.

La serata sarà presentata da Marco Moscatelli, Daniela Gurini e dall’inviato delle “Iene”, Andrea Agresti, conduttore e volto noto del programma tv di Italia 1.

Special guest dello show, che sarà animato da momenti di musica e ballo, il giornalista Stefano Tura, corrispondente Rai per il Regno Unito, autore del thriller “Jack is Back” edito da Piemme.

Trenta le aziende marchigiane in vetrina per l’evento che viene promosso da Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno e Fermo e dall’Associazione Attività Produttive e che è patrocinato dal Comune di San Severino Marche e dal Consiglio regionale delle Marche.

La sfilata sarà ripresa dalle telecamere del network specializzato “Class Tv Moda” con interviste di Jo Squillo. La produzione sarà affidata, come sempre, a Fabbrica Eventi.

Per assistere all’evento seduti sarà necessario avere il green pass. La piazza sarà però aperta a tutti e l’ingresso sarà libero. L’organizzazione vigilerà sull’osservanza delle distanze di sicurezza e sull’uso della mascherina.