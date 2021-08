Aggredisce un minorenne con una bottigliata in testa, 42enne in manette a Civitanova Il fatto si è verificato nella notte tra sabato 14 e domenica 15 agosto

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 agosto, la Polizia di Stato di Civitanova Marche ha tratto in arresto un pregiudicato di 42 anni.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 4.30 all’interno di un’abitazione di via Duca degli Abruzzi, dove il 42enne, già sottoposto a misure restrittive, aveva organizzato una festicciola. A un certo punto, sembra per futili motivi, egli ha improvvisamente aggredito un minorenne presente sul posto, colpendolo dapprima alla testa con una bottiglia e minacciandolo poi con un oggetto affilato.

Alla vista delle forze dell’ordine, il pregiudicato non ha risparmiato insulti e minacce anche nei loro confronti. Infine, su indicazione dell’autorità giudiziaria competente in materia, egli è stato arrestato e trasferito in carcere.