Aggressione sul lungomare di Civitanova Marche, ferito un giovane di 25 anni In corso le indagini dei Carabinieri

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 giugno, le forze dell’ordine di stanza a Civitanova Marche sono dovute intervenire in diverse occasioni per riportare la calma in vari punti della città.

A causa di un’afflusso straordinario di persone, stimato in diverse migliaia di individui, sono infatti state molte le risse segnalate, in special modo nei luoghi maggiormente frequentati da giovani.

Il fatto di maggior gravità si è verificato in piena notte sul lungomare civitanovese. A farne le spese è stato un 25enne di Fabriano, che sarebbe stato aggredito da tre ragazzi a suon di calci e pugni: resta ancora da chiarire cosa abbia dato il via al pestaggio.

Successivamente il giovane è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere appropriate, mentre sul caso sono ora al lavoro i Carabinieri del comando locale.