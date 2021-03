Civitanova Marche, arrestata una 22enne sorpresa con circa 80 grammi di hashish La giovane, residente a Potenza Picena, si trova agli arresti domiciliari

La Guardia di Finanza di Civitanova Marche, nell’ambito dei controlli anti-Covid effettuati in città nella giornata di sabato 27 marzo, ha tratto in arresto una 22enne di Potenza Picena.

La giovane, fermata nei pressi di piazza XX Settembre, si è mostrata alquanto innervosita dal controllo delle forze dell’ordine. A seguito delle tracce captate dal cane antidroga Hanima, ella ha poi ammesso di avere con sé all’incirca 20 grammi di hashish.

Successivamente a questa prima scoperta, le Fiamme Gialle hanno perquisito anche l’abitazione della giovane, da dove sono saltati fuori altri 58 grammi della medesima sostanza vietata: per la 22enne, trovata inoltre in possesso di tre bilancini di precisione, è dunque scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.