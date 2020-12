Spacciatore di 31 anni arrestato a Civitanova Marche: nascondeva in casa eroina e cocaina L'uomo, già gravato da un provvedimento di espulsione dal nostro Paese, è ora finito in carcere

75 Letture Cronaca

Un pregiudicato di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti relativi al traffico di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dalla Polizia nella giornata di giovedì 17 dicembre.

L’uomo, originario della Tunisia, è stato rintracciato presso la propria abitazione di Civitanova Marche, al cui interno gli agenti hanno scoperto 40 grammi di cocaina, 6 grammi di eroina, 6.000 in contanti e due bilancini di precisione utilizzati per pesare la droga.

Per il 31enne, a carico del quale era già stato diramato un ordine di espulsione dal territorio nazionale, è così scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: egli si trova ora recluso in un’apposita struttura carceraria.