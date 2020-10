Giornata del trekking urbano, due gli itinerari in programma a San Severino Marche I percorsi si svolgeranno nelle giornate di sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre

In occasione della Giornata nazionale del trekking urbano domani (31 ottobre) e domenica (1 novembre) la Città di San Severino Marche ha deciso di aderire all’iniziativa proponendo due itinerari che prevedono una visita al Castello al Monte e ai suoi tesori e una passeggiata fino alle vecchie fonti.

Sabato si partirà alla scoperta del “Percorso fascinoso” con ritrovo alle ore 15 presso la sede della Pro Loco in piazza Del Popolo. Domenica, invece, ritrovo, alle ore 10, davanti al teatro Feronia. I percorsi saranno guidati dalla guida turistica Chiara Rapaccioni.

Entrambi i percorsi sono all’aperto, in ampi spazi. Ci si muoverà in piccoli gruppi nel rispetto delle normative di prevenzione del Covid 19. Sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto, mantenere la giusta distanza tra le persone, avere con sé sanitizzante mani. Prima della partenza ogni partecipante firmerà una autodichiarazione.

Per il primo itinerario si partirà dall’incantevole piazza del Popolo per poi proseguire lungo le pittoresche vie del centro fino a raggiungere il suggestivo borgo medievale di Castello alla scoperta di luoghi conosciuti ma anche meno noti, lasciandosi catturare sia dalle bellezze artistiche cittadine, sia dai suoi panorami. L’itinerario proseguirà poi scendendo di nuovo verso il centro città. Il tempo di percorrenza è di 2 ore, la lunghezza del percorso di 3,5 chilometri e una difficoltà medio – bassa. Si potranno anche degustare prodotti locali. Prenotazioni presso ufficio Iat Pro Loco al numero di telefono 0733.638414 oppure e-mail proloco.ssm@gmail.com.

Per il secondo percorso partenza dal teatro Feronia. La lunghezza di questo tour è di 3,4 chilometri e richiederà circa un’ora e 40 minuti. Entrambi gli itinerari possono essere percorsi in modo autonomo, servendosi delle cartine illustrate che saranno fornite dall’ufficio Iat Pro Loco o con accompagnatore su prenotazione a pagamento (€ 5,00 a persona – i bambini fino a 5 anni non pagano). Anche in questo caso informazioni al numero di telefono 0733.638414 oppure via e-mail a proloco.ssm@gmail.com.