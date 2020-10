Tappa a San Severino Marche per la competizione ciclistica “Marche Trail” La manifestazione sportiva si terrà nella giornata di venerdì 9 ottobre

46 Letture Sport

Le strade della Città di San Severino Marche assisteranno al passaggio della nuova edizione di Marche Trail, raduno di bikers che venerdì prossimo (9 ottobre) transiterà nel territorio settempedano in un percorso che interesserà altri Comuni da Numana a Cupra Marittima. Ben 200 i ciclisti al via in un viaggio all’insegna della scoperta e del vivere una realtà particolarmente ospitale e ricca di storia e tradizioni.

L’itinerario ripercorrerà lunghi tratti dell’antica via Lauretana oltre che del Cammino Francescano della Marca e si spingerà fino ad attraversare la meravigliosa faggeta di Canfaito nella Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del monte Canfaito.

Un percorso su strade bianche e secondaria dal fascino unico, adatto sia a mountain bike che a bici gravel. In totale 350 i chilometri da coprire con più di 8mila metri di dislivello. Nessun limite di tempo massimo per cui sarà un passaggio lento per i partecipanti che avranno modo di apprezzare le bellezze di una terra straordinaria.