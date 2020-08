Molestie sessuali sul lungomare di Civitanova Marche, 24enne agli arresti domiciliari I fatti contestati si erano verificati nella serata dell'11 agosto

Su indicazione del sostituto procuratore di Macerata Vincenzo Carusi, i Carabinieri hanno arrestato un 24enne resosi responsabile di molestie sessuali nella tarda serata di martedì 11 agosto sul lungomare di Civitanova Marche.

In quell’occasione, il giovane aveva infatti infastidito in maniera assai esplicita una ragazza, incurante dei molti presenti ai quali non erano certo sfuggiti i suoi palpeggiamenti molto decisi. Sin da subito i militari avevano dato inizio alle indagini volte all’identificazione del molestatore, che è stato infine individuato.

Nei confronti del 24enne sono così stati disposti gli arresti domiciliari da scontare presso la sua abitazione: egli dovrà inoltre sottostare all’obbligo di indossare un braccialetto elettronico che ne monitorerà gli spostamenti.