Giovane aggredito a coltellate a Civitanova Marche, arrestato un 24enne L'autore del gesto, un ragazzo di origini tunisine, si è scagliato contro un 21enne gambiano per rubargli 20 euro

Un individuo di nazionalità tunisina, ritenuto responsabile dell’accoltellamento di un giovane di 21 anni, è stato tratto in arresto a Civitanova Marche nella serata di sabato 20 giugno.

Intorno alle ore 19.00 il soggetto in questione, 24 anni, si sarebbe avvicinato a un 21enne originario del Gambia nei pressi della stazione ferroviaria, per poi sottrargli 20 euro e fuggire in sella a una bicicletta.

Raggiunto pochi minuti dopo dalla vittima del furto, il 24enne avrebbe brandito un coltello con cui avrebbe colpito ripetutamente l’altro giovane al corpo, al volto e agli arti superiori facendo infine perdere le proprie tracce nei dintorni.

Soccorso e ricoverato all’ospedale di Civitanova, il 21enne aggredito è stato in grado di descrivere l’autore dell’aggressione e la zona dove essa si è verificata: è stato proprio lì che i Carabinieri hanno rintracciato l’autore dell’accoltellamento, il quale, trovato in possesso di una lama di 18 centimetri, è stato infine arrestato e condotto presso il carcere anconetano di Montacuto.