Due giovani sorpresi con l’hashish dalla Guardia di Finanza di Civitanova Marche Le abitazioni dei ragazzi, entrambi 22enni residenti in città, sono state passate al setaccio dall'unità cinofila

70 Letture Cronaca

In occasione dei controlli effettuati per sincerarsi del rispetto delle norme anti-Coronavirus, la Guardia di Finanza di Civitanova Marche si è imbattuta in due giovani alle prese con una compravendita di sostanze stupefacenti.

I due, entrambi 22enne del luogo, sono stati notati dalle forze dell’ordine nei pressi di un condominio. La successiva perquisizione, condotta con l’ausilio dell’unità cinofila nell’abitazione di uno di loro, residente proprio nell’edificio in questione, ha portato alla scoperta di 35 grammi di hashish e di poco meno di 1.500 euro in banconote di vario taglio.

Le Fiamme Gialle hanno successivamente passato al setaccio anche la casa dell’altro giovane, trovato in possesso di poco più di 12 grammi della medesima sostanza illecita. Quest’ultimo è stato così segnalato alla Prefettura come assuntore e sanzionato per essersi allontanato dalla propria abitazione senza un valido motivo, mentre il suo coetaneo è stato invece denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.