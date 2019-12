Camerino, l’Orchestra Filarmonica delle Marche dà inizio alla stagione concertistica L'appuntamento è in programma sabato 21 dicembre dalle ore 21.30 all'Auditorium Benedetto XII

56 Letture Cultura e Spettacoli

Sarà la FORM a inaugurare la cinquantesima stagione concertistica della Gioventù Musicale di Camerino. Sabato 21 dicembre, appuntamento alle 21.30 nell’Auditorium Benedetto XII, a Camerino, con Liszt 1 e 2.

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Carlo Tenan, eseguirà un programma dedicato all’800 che vede al pianoforte Giuseppe Albanese, tra i più richiesti pianisti della sua generazione, per entrambi i concerti per pianoforte e orchestra di Franz Liszt.

In programma pure Evgenij Onegin, op. 24: Polonaise ed Evgenij Onegin, op. 24: Waltz di Pëtr Il’ič Čajkovskij e le Danze ungheresi WoO 1: n. 1, n. 3, n. 5, n. 6 di Johannes Brahms.

Info 338.3821153 – 328.6111678.

Il costo del biglietto intero è di euro 10, ridotto ad euro 5 per gli studenti universitari; ingresso libero invece per gli studenti delle scuole medie e superiori e gli under 14.