La stagione del teatro Rossini di Civitanova prosegue con “Alle 5 da me” Lo spettacolo con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero andrà in scena mercoledì 27 novembre alle ore 21.15

52 Letture Cultura e Spettacoli

Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero sono i protagonisti della commedia Alle 5 da me che arriva a Civitanova Marche mercoledì 27 novembre, ore 21.15, per il secondo appuntamento della stagione teatrale del Rossini, organizzata dall’Azienda dei Teatri di Civitanova con Eclissi Eventi.

L’esilarante commedia di Pierre Chesnot, messa in scena da Stefano Artissunch con le musiche della Banda Osiris, le scene di Matteo Soltanto e i costumi di Marco Nateri, racconta i disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità.

Gaia De Laurentiis interpreta cinque donne che corteggiano un uomo, e Ugo Dighero dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna. Come spesso capita nella vita, la ricerca spasmodica porta ad essere poco selettivi, e così i due finiscono per accogliere in casa personaggi davvero singolari, a tratti persino paradossali.

Un vero e proprio percorso ad ostacoli che porterà i due protagonisti a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni, dimostrando ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali.

Biglietti da 13 a 25 euro, acquistabili presso la biglietteria del Teatro Rossini, on line su Ciaoticket, e nelle rivendite autorizzate da Ciaoticket.

Info e prenotazione: tel 0733/812936 – 0733/865994.

La stagione di prosa vede anche la presenza dei partner etici: Croce Verde, ANT, Associazione Come ginestre, Lega del Filo d’oro, Attivamente Alzheimer, ADMO, ANFASS e ASSOCI (Associazione Solidarietà Civitanovese). Ogni partner etico ha la possibilità, durante i vari appuntamenti, di presentare i servizi offerti e le modalità con cui ciascuno può contribuire al loro funzionamento come volontari e/o come sostenitori economici e riceverà anche uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto

da: Teatri di Civitanova