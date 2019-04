Sabato 13 aprile al teatro Vaccaj di Tolentino arriva “La Traviata” Lo spettacolo di danza, le cui coreografie sono state elaborate da Monica Casadei, andrà in scena alle ore 21.15

Spazio alla danza sabato 13 aprile al Teatro Vaccaj con «Traviata» di Artemis Danza su coreografie di Monica Casadei, proposto fuori abbonamento nella stagione realizzata da Comune, Compagnia della Rancia e AMAT con il contributo di MiBAC e Regione Marche.

Primo capitolo di un progetto della coreografa emiliana dedicato a Giuseppe Verdi, «Traviata» traduce nel linguaggio della danza il celebre dramma esplorandone emozioni e passioni. La vicenda di Violetta – al centro di una società maschilista espressa da un coro in nero e dal cui punto di vista viene letta tutta la storia – è resa qui dal dialogo strettissimo tra danza e musica, e in questo la storia acquisisce un valore universale e contemporaneo in cui vibra un sentimento amoroso legato tragicamente alla sensazione di sapere che tutto finisce mentre si consuma il conflitto tra pubblica facciata e privato sentire. «Un “corpo a corpo” – ha scritto il critico Francesca Pedroni – nato dal fatto di misurarsi con una musica che non possiamo pensare slegata dalle scene, complice un artista, Verdi, drammaturgo ancor prima che compositore».

Gli spettacoli di Artemis Danza si aprono al territorio che la accoglie incontrando allievi, danzatori, attori che entrano come parte viva e attiva nello spettacolo. Sono laboratori gratuiti dedicati a far conoscere l’identità coreografica di Monica Casadei e di Artemis nei quali si apprende, si danza e si sviluppa la conoscenza necessaria per partecipare allo spettacolo attraverso inserimenti coreografici appositamente valutati e preparati.

Coreografia, regia, scene, luci e costumi dello spettacolo sono di Monica Casadei, le musiche di Giuseppe Verdi, l’elaborazione musicale di Luca Vianini, la drammaturgia musicale di Alessandro Taverna. Lo spettacolo è prodotto da Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei in coproduzione con Fondazione Teatro Comunale di Ferrara. La Compagnia Artemis Danza collabora con i centri antiviolenza d’Italia per la sensibilizzazione del pubblico sulla violenza contro le donne con il progetto Body of evidence.

Informazionie biglietti: Teatro Vaccaj (traversa Vaccai, tel. 0733 960059 opzione 3), AMAT tel. 071/2072439, www.amatmarche.net; Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

Inizio spettacolo: ore 21.15.