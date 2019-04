Uomo investito da un camion sulla SS77 a Civitanova Marche, sul posto l’eliambulanza Protagonista della vicenda un automobilista 50enne vittima di un guasto alla propria automobile

Incidente nella mattinata di martedì 10 aprile alle porte di Civitanova Marche, dove un uomo di 50 anni è stato investito da un camion mentre stava tentando di attraversare a piedi la Strada Statale 77.

Il fatto ha avuto luogo poco dopo le 10.00 in direzione dell’entroterra: il protagonista della vicenda, rimasto appiedato per via di un guasto occorso alla propria automobile, è stato centrato in pieno da un mezzo pesante, il cui conducente è fortunatamente riuscito a frenare in modo tale da ridurre la violenza dell’impatto.

Il 50enne ha comunque riportato un trauma cranico a seguito dell’accaduto, venendo successivamente condotto in eliambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

L’incidente ha inoltre provocato pesanti ripercussioni per quanto riguarda il traffico in ambo i sensi di marcia della SS77: la situazione si è poi completamente ristabilita nel giro di un’ora circa.