Tutto pronto per la 15° edizione di “Il Ducato in un Bicchiere” Domenica 5 luglio a Camerino

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Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate camerte. Domenica 5 luglio il cuore del centro storico di Camerino ospiterà la XV edizione de “Il Ducato in un Bicchiere”, manifestazione organizzata dal Comune di Camerino con la collaborazione di Arcidiocesi Camerino-San Severino Marche, Università degli Studi di Camerino, Contram Mobilità, Pro Loco Camerino, Associazione Il Ducato in un Bicchiere e Associazione Musicamdo.

L’iniziativa, in programma in Piazza Cavour a partire dalle ore 17.30, proporrà un pomeriggio e una serata ricchi di degustazioni, incontri culturali, visite guidate, arte, musica dal vivo e momenti dedicati alla promozione delle eccellenze marchigiane, con la partecipazione di numerose cantine provenienti da tutta la regione e di un’ospite speciale dalla Sicilia, la cantina “Firriato”.

La giornata prenderà il via alle 13.30 con il Music Lunch & Arte presso il Ristorante Noè Errante, che abbinerà il pranzo all’esposizione di opere di pittori contemporanei (per prenotazioni 339 2623902). Dalle 17.30 apriranno gli stand per le degustazioni delle cantine partecipanti insieme ai mercatini di artigianato artistico e dei prodotti tipici locali.

Alle 18.00, nel Cortile del Palazzo Arcivescovile, si terrà l’incontro “La ricerca dell’anima del vino”, dialogo dedicato alla cultura del vino con Carlo Cambi, giornalista e tra i fondatori del Movimento Turismo del Vino.

Alle 19.00 spazio alla premiazione del Camerte dell’Anno 2025, mentre alle 19.30 sarà possibile partecipare alla visita guidata del Museo Diocesano “G. Boccanera”, condotta dalla direttrice Barbara Mastrocola (massimo 50 partecipanti per gruppo). La serata si concluderà alle 21.30 con il concerto della Musicamdo Jazz Orchestra in Piazza Cavour, con un tributo a Pino Daniele.

Per l’intera giornata, inoltre, il Museo Diocesano “G. Boccanera” sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00.

“Torna a Camerino, dopo un anno di stop, la quindicesima edizione de Il Ducato in un Bicchiere – dichiara il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli – un’edizione completamente rivisitata sia nel format che nella location. Quest’anno infatti ci ritroveremo nel cuore della città, in Piazza Cavour, tornando finalmente a vivere uno degli spazi più rappresentativi di Camerino per degustare i vini e i prodotti tipici del nostro territorio. La manifestazione si svolgerà domenica 5 luglio e, oltre agli stand delle cantine, dei prodotti tipici e dell’artigianato, sarà arricchita dalla presenza di Carlo Cambi, protagonista di un incontro dedicato al mondo del vino e dell’enogastronomia insieme ad altri ospiti. Il mio ringraziamento va all’associazione Il Ducato in un Bicchiere, alla Pro Loco e a tutte le realtà che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento. Un grazie a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Massara e il magnifico rettore Graziano Leoni con i quali insieme al Comune e alle altre associazioni abbiamo realizzato edizione. Sarà inoltre possibile visitare il Museo Diocesano con un’apertura straordinaria fino alle 21. L’invito è quello di partecipare a questa serata, che si concluderà con il concerto dedicato a Pino Daniele organizzato da Musicamdo Jazz. Sarà un’occasione per vivere il centro storico di Camerino, assaporare i vini delle nostre cantine, ascoltare buona musica e trascorrere insieme una bella serata all’insegna della cultura, dell’arte e delle eccellenze del territorio”.

“Siamo molto felici di essere riusciti a organizzare nuovamente la manifestazione – dice il presidente dell’Associazione ll Ducato in un Bicchiere, Sergio Gubinelli – in particolare di averla riportata nel centro storico di Camerino dove manchiamo da tanti anni, nel cuore della città in Piazza Cavour. Esprimiamo la nostra gratitudine nei confronti dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco, per il loro prezioso aiuto e sostegno nella realizzazione e organizzazione dell’evento. Siamo felici poi per la partecipazione: avere venti cantine è un numero importante, considerando anche che provengono da tutta la regione. Inoltre avremo il valore aggiunto della presenza di un’importante e pluripremiata cantina dalla Sicilia, che ci permetterà di assaporare vini con odori e sapori molto diversi da quelli a cui siamo abituati e che spero i visitatori potranno apprezzare”.

Le cantine protagoniste

Saranno presenti a Il Ducato in un Bicchiere 2026:

Canoa’ (Loro Piceno – MC)

Cherubini (Cupramontana – AN)

Collevite (Monsampolo del Tronto – AP)

Podere sul Lago (Serrapetrona – MC)

Carletti (Camerano – AN)

VerSer (Carpignano – MC)

Bernabei (Loro Piceno – MC)

Duri (Colleluce, San Severino Marche – MC)

Tenuta Piani di Rustano (Castelraimondo – MC)

Finocchi (Staffolo – AN)

Casa Lucciola (Matelica – MC)

Vallerosa Bonci (Cupramontana – AN)

Tenuta Firriato (Paceco – TP, Sicilia)

Ippocrasso (Nocera Umbra – PG)

Casa Vitula (Colleluce, San Severino Marche – MC)

Cantine D’Ercoli (Cossignano – AP)

Villa Manu’ (Lapedona – FM)

Cantina Il Lorese (Loro Piceno – MC)

Cantina Bastianelli (San Rustico – FM)

Cantina Ma.Ri.Ca. (Belvedere Ostrense – AN)

Navette gratuite

Per agevolare l’afflusso sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle 17.00 alle 23.00, con partenza dall’Area ex City Park (Sottocorte Village) e percorso lungo Via Madonna delle Carceri, Via Viviano Venanzi, Piazza dei Costanti, Via Ridolfini (fermata Piazza Cavour), Via Emilio Betti, Viale Giacomo Leopardi, con ritorno all’Area ex City Park.

Per informazioni: Pro Loco Camerino 0737 632534 – 345 8855294