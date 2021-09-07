Accordo tra Università di Macerata e Arma dei Carabinieri Il rettore McCourt: "L’Università rafforza il proprio impegno per una formazione aperta, continua e flessibile"

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Studiare, aggiornarsi, costruire nuove competenze anche lungo il percorso professionale. L’Università di Macerata e il Comando Legione Carabinieri “Marche” rinnovano la collaborazione per rendere più accessibile la formazione universitaria agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alle loro famiglie.

L’accordo, firmato stamattina in rettorato dal rettore John McCourt e dal comandante della Legione Carabinieri “Marche”, generale di brigata Nicola Conforti – alla presenza del comandate provinciale Raffaele Ruocco e del tenente colonnello Massimiliano Mengasini, comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Macerata – sarà valido per cinque anni e conferma una sinergia avviata già dal 2016 tra le due istituzioni.

Grazie all’intesa, gli appartenenti all’Arma in servizio e in congedo, insieme a coniugi, conviventi e figli, potranno usufruire di una riduzione del 30% sul contributo di Ateneo per iscriversi ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico dell’Università di Macerata, compresi quelli online.

L’accordo valorizza anche le competenze acquisite nel percorso professionale. Le esperienze certificate maturate in ambito lavorativo potranno infatti essere valutate dai corsi di studio e riconosciute fino a un massimo di 12 crediti formativi universitari. Per chi è già iscritto ad anni successivi al primo, la riduzione sarà confermata a fronte del conseguimento di un determinato numero di cfu.

“Con questo rinnovo – commenta il rettore McCourt – l’Università di Macerata rafforza il proprio impegno per una formazione aperta, continua e flessibile, capace di accompagnare le persone in diverse fasi della vita e del lavoro. La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri si inserisce in una rete di relazioni istituzionali che mette al centro il valore della conoscenza, della legalità e del servizio alla comunità”.

“Il rinnovo dell’intesa – dichiara il Generale Conforti – rappresenta un’opportunità importante per il personale dell’Arma e per i familiari, perché investire nella formazione significa rafforzare competenze, consapevolezza e capacità di leggere una società in continuo cambiamento. La collaborazione con l’Ateneo conferma l’attenzione dell’Arma verso la crescita professionale e personale dei propri appartenenti e il valore di un rapporto sempre più stretto con le istituzioni del territorio”.

Il Comando Legione Carabinieri “Marche” contribuirà alla partecipazione di rappresentanti dell’Arma a seminari, incontri e convegni promossi dall’Università, favorendo nuove occasioni di confronto tra mondo accademico, istituzioni e territorio.