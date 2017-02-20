Civitanova Marche, incidente agricolo fatale: morto un 73enne Inutili i soccorsi per Enzo Mei

Drammatico incidente agricolo nel tardo pomeriggio di giovedì 11 giugno a Civitanova Marche, dove un anziano di 73 anni ha perso la vita in contrada San Savino.

Poco dopo le ore 18.00, Enzo Mei stava trasportando un carico di fieno alla guida di un trattore: per cause non ancora pienamente accertate, avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo, che è dunque finito in un fosso, concludendo infine la propria corsa contro un albero.

Sbalzato dal trattore dalla violenza dell’impatto, Mei è stato raggiunto sul posto dai sanitari del 118, i cui tentativi di rianimazione non hanno purtroppo avuto esito positivo. Il 73enne è infatti deceduto prima ancora di poter essere trasportato in ospedale. Intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.