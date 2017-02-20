Porto Recanati Festival 2026 tra danza, teatro e musica Primo appuntamento martedì 14 luglio con lo spettacolo "Shall we dance!"

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Tre gli appuntamenti proposti all’Arena Gigli per l’edizione 2026 di Porto Recanati Festival dalla collaborazione fra Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche. Il sipario si apre il martedì 14 luglio con lo spettacolo “Shall we dance! ballando da Palermo a Londra” con la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo che vede in scena il ballerino Giovanni Pernice, trionfatore di “Ballando con le stelle”, che si racconta tra coreografie travolgenti, hit famose e una storia emozionante. Palermitano, Pernice ha conquistato il pubblico affermandosi a livello internazionale per talento, tecnica e carisma. In scena con altre tre coppie di ballerini, l’artista darà vita a una reinterpretazione contemporanea dei balli latino-americani e standard, grazie anche a una colonna sonora ‘live’ che trasforma il racconto in un’esperienza emozionante e spettacolare.

Il secondo appuntamento è per mercoledì 29 luglio con il tradizionale concerto della FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta dalla bacchetta di David Crescenzi e con le voci del soprano Rasha Talaat e del tenore Mauro Sagripanti in “Serata all’Opera”, su musiche di Rossini, Verdi, Puccini. Passioni travolgenti, amori infiniti, sogni di paradiso, sensazioni che hanno stupito e stupiranno il pubblico attraverso questo affascinante percorso musicale.

Chiudono il cartellone martedì 11 agosto i “Carmina Burana. Cantiones Profanae” cantata scenica per soli, coro 2 pianoforti e percussioni di Carl Orff messa in scena, con la direzione del maestro portorecanatese Crescenzi, dal Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini – maestro del coro Cristian Straninieri – con il Quintetto Marchigiano di Percussioni, i pianisti Lorenzo Di Bella e Gianluca Luisi e ai cantanti Rasha Taalat soprano, Gianluca Pasolini tenore e Serban Vasile baritono. Composta a metà degli anni ’30 e opera fra più note e discusse del Novecento musicale, la celebre cantata scenica si basa su componimenti poetici del Milleduecento che cantano i capricci del destino, la giovinezza e i piaceri del gioco, della tavola e dell’amore.

Biglietti – “Shall we dance!” (14/07) platea 20 euro, gradinata 15 euro; posto unico 5 euro, per “Serata all’Opera” (29/07) e “Carmina Burana” (11/8) – in vendita allo IAT di Porto Recanati (tel. 071/9799084), biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket (tel. 071/2072439) e vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio) e biglietteria all’Arena Gigli (tel. 071/7591283) le sere di spettacolo dalle ore 20. Inizio ore 21.30.