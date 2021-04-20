Rinnovato il patto di amicizia tra San Severino Marche e Comiziano In occasione delle celebrazioni per il patrono San Severino Vescovo

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Un legame spirituale, culturale e sociale indissolubile che continua a crescere nel tempo. Lunedì 8 giugno, festività del Santo Patrono, le comunità di San Severino Marche e di Comiziano, Città Metropolitana di Napoli, si sono nuovamente riabbracciate per rinnovare la loro profonda e storica amicizia nel nome di San Severino Vescovo.

Le due Amministrazioni comunali si sono ritrovate nella chiesa di San Domenico in occasione della Santa Messa Solenne, momento culminante arrivato subito dopo il suggestivo rito della “Sveglia alla Città”. La funzione religiosa è stata officiata dal vicario foraneo, don Donato De Blasi, alla presenza dei sacerdoti della Vicaria, in un’atmosfera di grande raccoglimento e partecipazione.

Alla celebrazione ha preso parte una folta delegazione istituzionale di entrambi i Comuni. Per la Città di Comiziano erano presenti il sindaco, Severino Nappi, il vice sindaco, Giovanni De Luca, e il consigliere comunale Aniello Napolitano.

A fare gli onori di casa, il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, accompagnata dal presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, e dagli assessori Vanna Bianconi e Sara Bianchi. Alla cerimonia hanno partecipato inoltre il comandante della locale stazione dei Carabinieri, luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli, e il comandante della Polizia Locale, vice commissario Adriano Bizzarri.

La giornata ha vissuto un momento di forte valore istituzionale all’interno del Palazzo Comunale, dove i due primi cittadini hanno suggellato l’incontro con un nuovo scambio di doni, consolidando ufficialmente il vero e proprio Patto di Amicizia sottoscritto lo scorso anno.

L’unione tra le due municipalità è costantemente alimentata da scambi di visite, celebrazioni congiunte e dallo storico pellegrinaggio delle sacre spoglie del Santo, elementi che negli anni hanno saputo costruire un sentimento autentico di fraternità e condivisione tra la cittadinanza marchigiana e quella campana.

A coronamento di una giornata indimenticabile, la delegazione di Comiziano ha potuto immergersi a pieno nelle tradizioni settempedane: in serata, infatti, i sindaci Rosa Piermattei e Severino Nappi, indossando splendidi costumi d’epoca, hanno sfilato insieme nel suggestivo corteo storico del Palio dei Castelli, regalando a cittadini e visitatori un bellissimo esempio di unione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale comune.