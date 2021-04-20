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Maltempo nelle Marche, oltre settanta interventi tra il Maceratese e il Fermano

Si sono registrati allagamenti e caduta di alberi

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Caduta di alberi

A partire dalla tarda serata di martedì 2 giugno, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in decine di interventi sul territorio regionale, soprattutto nel Maceratese e nel Fermano

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche ha provocato diversi danni, tra cui la caduta di alberi e rami sulla sede stradale e l’allagamento di alcuni locali interrati. Circa 50 gli interventi effettuati in provincia di Fermo e circa 25 in quella di Macerata: non ci sarebbero fortunatamente situazioni particolarmente critiche.

Athos Guerro
Athos Guerro
Pubblicato Mercoledì 3 giugno, 2026 
alle ore 15:50
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