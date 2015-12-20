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Lucrezia Lante della Rovere chiude la stagione teatrale di Pollenza

Mercoledì 1° aprile con lo spettacolo "Non si fa così"

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"Non si fa così"

“Non si fa così” di Audrey Schebat interpretata da Lucrezia Lante della Rovere Arcangelo Iannace per la regia di Francesco Zecca chiude, mercoledì 1 aprile, la stagione in abbonamento, proposta da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e MiC. al Teatro Verdi di Pollenza.

Francesca e Giulio sembrano una coppia stabile e solida fino a quando Francesca, pianista di fama mondiale, tornata inaspettatamente da un viaggio di lavoro, scopre che Giulio, affermato psicoanalista, si prepara a commettere l’irreparabile, e senza nemmeno aver pensato di lasciare un biglietto di spiegazione o di addio. allo shock si somma l’incomprensione.

Seguirà una notte durante la quale i due sono costretti a fare il punto sulle loro vite, sulle scelte e sulle non scelte, sull’inconciliabilità di alcuni pensieri e azioni e, inevitabilmente, sulla loro relazione.

Alternando toni tragici e comici Audrey Schebat scuote i suoi personaggi e il pubblico. In discussione c’è la coppia e la sua longevità, il desiderio, l’inadeguatezza, gli interrogatori permanenti in grado di sfidare il tempo. Una sola notte per lasciarsi o amarsi di nuovo. Una sola notte per reinventare il proprio destino.

Alternando toni tragici e comici Audrey Schebat scuote i suoi personaggi e il pubblico. In discussione la coppia e la sua longevità, l’interrogatorio permanente necessario per sfidare il tempo.

“Non si fa così” è prodotto da Argot in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito con il sostegno di Todi Festival. La traduzione dall’originale francese è di Virginia Acqua, le scene di Katia Titolo, i costumi di Francesca Brunori, il disegno luci di Giuseppe Filipponio.

Biglietti e informazioni: Biglietteria del Teatro Verdi (tel. 349/4730823 e Comune di Pollenza 0733/548708), biglietterie Amat/Vivaticket (tel. 071/2072439) e su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio). Inizio ore 21.15.

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Pubblicato Martedì 31 marzo, 2026 
alle ore 13:08
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