Firmata la convenzione per la Variante alla Statale 16 a Porto Potenza Picena Previsti interventi per un valore di quasi 40 milioni di euro

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Anas, Regione Marche e Comune di Potenza Picena hanno sottoscritto giovedì 26 marzo, presso la Regione Marche nel corso di una conferenza stampa, la convenzione per la realizzazione della variante alla strada statale 16 “Adriatica” in corrispondenza dell’abitato di Porto Potenza Picena.

L’atto è stato firmato dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, dall’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme e dal sindaco del Comune di Potenza Picena, Noemi Tartabini.

Le dichiarazioni

“Si tratta dello studio di un progetto importante per la variante alla strada statale 16, con 11 milioni di euro programmati attraverso i fondi FSC – ha spiegato il presidente Acquaroli – . Oggi, con queste risorse, insieme ad Anas e al Comune di Potenza Picena, abbiamo sottoscritto una convenzione che ci consente di avviare uno studio di fattibilità tecnico-economico fondamentale. È un progetto che parte da Porto Potenza Picena ma che si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione delle aree urbane anche lungo il litorale. Stiamo dotando la nostra regione di infrastrutture che andranno a migliorare la viabilità. Questo lavoro si svolge in stretta collaborazione con Anas, che ringrazio per la disponibilità non solo su questo intervento ma anche su quelli in corso e sulla programmazione futura, orientata al miglioramento, all’efficientamento e alla messa in sicurezza della viabilità della nostra regione. Parallelamente stiamo portando avanti cantieri di rilevanza epocale, come la galleria della Guinza, il raddoppio della statale 16 e l’Ultimo miglio in uscita ad Ancona, oltre ad altre opere seguite anche attraverso strutture commissariali come la Pedemontana. Penso anche a infrastrutture come la bretella di Via Einaudi a Civitanova, la variante di Fano Marotta, la nuova viabilità intorno a Macerata. Interventi strategici che dimostrano l’impegno concreto per lo sviluppo infrastrutturale delle Marche”.

“Nelle Marche – ha affermato l’AD Gemme – Anas ha attivato investimenti per oltre 6,18 miliardi di euro. Questo impegno non riguarda solo grandi opere di rilevanza strategica nazionale, come ad esempio la E78 ma anche opere, considerate ingiustificatamente minori o locali, che invece hanno un grande impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. La variante di Porto Potenza Picena, nello specifico, non solo migliorerà le condizioni del traffico che percorre la statale, in termini di sicurezza e tempi di percorrenza, ma consentirà anche di aumentare la qualità della vita dei residenti del centro abitato che non sarà più attraversato dal traffico extraurbano. Nel resto della regione – ha proseguito – stiamo realizzando il raddoppio della statale 16 ad Ancona, il collegamento al porto, il potenziamento della Salaria e i lavori per l’apertura della galleria della Guinza. Un impegno altrettanto importante è quello per la progettazione che consentirà di avviare presto altri interventi strategici come il completamento della E78 e la Pedemontane delle Marche”.

“Oggi è una giornata storica per la nostra comunità – ha sottolineato il sindaco Tartabini – L’esigenza di intervenire sulla statale 16 è sotto gli occhi di tutti da sempre: si tratta di garantire maggiore vivibilità e soprattutto la messa in sicurezza del centro abitato. Parliamo dell’arteria principale del nostro territorio, che divide in due il centro abitato di Porto Potenza Picena ed è percorsa ogni giorno da tanti mezzi, anche pesanti, con numerosi attraversamenti pedonali e quindi con un rischio sempre elevato, come dimostrano anche i recenti incidenti. Il pericolo cresce nei periodi estivi quando aumentano presenze e iniziative. Per questo il tema della sicurezza ci sta particolarmente a cuore. Dopo questa sottoscrizione avvieremo un confronto con la cittadinanza e con gli operatori commerciali: è un passaggio molto importante per il territorio ed è il segno concreto di un’attenzione finalmente arrivata da parte degli enti sovracomunali. Accogliamo con grande soddisfazione l’avvio di questo percorso e attendiamo con fiducia gli sviluppi del progetto di fattibilità tecnico-economica che Anas ha preso in carico”.

La convenzione

Il costo complessivo stimato dell’opera è pari a 38,8 milioni di euro.

Con la sottoscrizione della convenzione, la Regione Marche si impegna a versare ad Anas 11 milioni di euro a valere sulle risorse FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) suddivisi in quote annuali dal 2026 al 2031.

Anas si impegna a proporre al MIT l’inserimento dell’opera nel primo contratto di programma disponibile per ottenere il finanziamento residuo di 27,8 milioni di euro. Anas svolgerà quindi tutte le attività di progettazione, appalto e realizzazione dei lavori oltre a prendere in carico, a lavori ultimati, la manutenzione e la gestione della nuova strada.

Il Comune di Porto Potenza Picena concederà gratuitamente ad Anas le aree interessate dal progetto e prenderà in carico il tracciato attuale, una volta che sarà declassificato come strada locale e sostituito dal nuovo tracciato.