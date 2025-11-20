Frode fiscale da oltre 15 milioni di euro, tre le persone denunciate nel Maceratese Le indagini della Guardia di Finanza hanno visto coinvolto un call center della zona

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Civitanova Marche hanno consentito di scoprire diversi illeciti, riconducibili a un call center con sede in provincia di Macerata.

Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, la società (operante nel settore della fornitura di luce e gas) avrebbe impiegato personale regolarmente assunto da altre aziende. Avrebbe inoltre emesso fatture relative a operazioni inesistenti, evadendo il fisco per oltre 15 milioni di euro nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023. Al termine degli accertamenti delle forze dell’ordine, tre persone sono state denunciate per i reati di emissione di fatture false e dichiarazione fraudolenta.