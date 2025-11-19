Iniziative a San Severino Marche per la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza La ricorrenza sarà celebrata giovedì 20 novembre

92 Letture Cronaca

La Città di San Severino Marche domani (giovedì 20 novembre) celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promuovendo, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”, un’iniziativa che vuole trasformare il rispetto per l’altro e il senso dei diritti in una concreta esperienza educativa.

Gli alunni e le alunne della scuola dell’Infanzia dei plessi di Cesolo, Gentili, Virgilio, Luzio, insieme alle strutture educative 0/3 del territorio, saranno i protagonisti di un momento di riflessione e di gioia. Il cuore dell’iniziativa sarà il lancio sincrono di palloncini ecologici previsto per le ore 11 da diverse postazioni simbolo della città: dalla centralissima piazza del Popolo alle sedi scolastiche del territorio, ai giardini pubblici e fino alla fonte delle scuole a Cesolo.

Ogni palloncino, realizzato in materiale rispettoso dell’ambiente, porterà con sé un messaggio semplice ma potente: “I messaggi arrivano come un dono dai un valore aggiunto alla tua giornata contattaci per dirci che l’infanzia è il tesoro più prezioso al mondo”.

Questo gesto ha l’obiettivo di innescare una forte esperienza empatica verso chiunque ritroverà il messaggio, trasformando l’attesa di una risposta in una sorprendente essenza di interazione e meraviglia.

La giornata rappresenta l’occasione per mettere in relazione i bambini e le bambine con il territorio, proponendo parole necessarie per una riflessività che già da piccoli innesca un pensiero complesso sul senso del valore dei diritti.

La celebrazione è dedicata ai principi sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989, tra cui spiccano: la non discriminazione, l’interesse superiore del minore, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, e il diritto alla partecipazione.

Attraverso l’esperienza del “Volo dei Messaggi“, i bambini rifletteranno sul valore di diritti essenziali quali: il benessere, la pace, la cura, la famiglia, la salute, il cibo, l’educazione, l’istruzione, la gioia del poter giocare, la libertà di scegliere rispettosamente e la salvaguardia dell’ambiente, ricercando e sperando in un mondo più ragionevole e cosmopolita.

“Celebrare il 20 novembre non è un semplice ricordo, ma un rinnovato impegno quotidiano a garantire ad ogni bambino e bambina il diritto fondamentale ad essere ascoltato e a crescere in un ambiente sicuro e stimolante. L’iniziativa del lancio dei palloncini – sottolinea il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei – oltre ad essere una magia per i nostri piccoli, simboleggia la libertà e la speranza che meritano di volare alte, promuovendo già dalle aule scolastiche i valori universali dell’empatia e del rispetto”.

Inoltre in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, la facciata del Municipio, in piazza Del Popolo, sarà illuminata di azzurro nella notte del 20 novembre. Sulla piattaforma simbolo della Città di San Severino Marche dalle ore 17,30 alle 19 interventi, flash mob ed altre attività ricorderanno le battaglie a favore dei bambini e degli adolescenti. Sempre il 20 novembre gli alunni delle quarte classi del Comprensivo incontreranno la presidente provinciale dell’Unicef, dottoressa Patrizia Scaramazza.