Civitanova Marche, denunciati due uomini per spaccio e porto abusivo d’armi

L'operazione è stata portata a termine dalla Polizia di Stato

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha svolto dei controlli in un’abitazione situata nei dintorni di Civitanova Marche, a seguito di alcune segnalazioni relative a dei viavai sospetti in zona.

La perquisizione della casa, effettuata con l’ausilio di un’unità cinofila, ha consentito di trovare circa 20 grammi tra hashish e cocaina. Scoperti anche cinque coltelli, un tirapugni e un taser, tutto materiale detenuto illecitamente.

I due uomini di 32 e 67 anni sorpresi all’interno dell’abitazione sono così andati incontro a una denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: uno dei due dovrà inoltre rispondere dell’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

