Automobile finisce contro il guard-rail lungo la Statale 77
Traffico in tilt a Civitanova Marche nella mattinata di mercoledì 5 novembre
Incidente stradale a Civitanova Marche nelle prime ore della mattinata di mercoledì 5 novembre: ferito un automobilista.
Intorno alle ore 6.00, l’uomo si trovava alla guida della sua Fiat Panda sulla SS 77 in direzione mare. All’improvviso, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, finendo contro il guard-rail all’altezza dello svincolo di Civitanova ovest.
Estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco del distaccamento locale, l’automobilista è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118, venendo infine trasportato in ospedale per accertamenti. Lo schianto ha causato la chiusura temporanea di un tratto della Statale 77, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.
