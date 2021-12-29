Scontro tra due auto a Civitanova Marche, anziano trasportato in ospedale
L'impatto tra le due vetture ha avuto luogo in via Aldo Moro
Un anziano di 87 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Civitanova Marche nel corso della mattinata di giovedì 9 ottobre.
Lo scontro, che ha visto coinvolte una Fiat Panda e una Fiat 500, si è verificato intorno alle ore 9.00 lungo via Aldo Moro. A seguito dell’impatto, sulla cui dinamica sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale, la Panda ha finito col ribaltarsi su un lato.
L’87enne al volante dell’auto è stato soccorso dai Vigili del Fuoco del vicino distaccamento, venendo infine trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118. Nessuna conseguenza invece per l’uomo alla guida della 500.
