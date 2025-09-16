Scontro tra due auto a San Severino Marche, ferita una donna incinta L'incidente si è verificato nei pressi dell'ospedale "Bartolomeo Eustachio"

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle ore 12:30, nel viale d’ingresso dell’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio”.

Lo scontro, un frontale tra due autovetture, è avvenuto tra via del Glorioso e l’area di accesso al parcheggio. I veicoli coinvolti nel sinistro sono una Audi A4 Allroad e un Suv Mercedes Glb.

A bordo delle due auto viaggiavano complessivamente tre persone, tutti cittadini di origini albanesi residenti in città. Due di loro hanno riportato ferite e sono stati immediatamente trasportati al vicino ospedale per gli accertamenti del caso.

Un po’ di spavento per una donna incinta che si trovava a bordo di uno dei veicoli, la quale ha riportato fortunatamente lesioni lievi. Tutti i feriti non risultano in condizioni gravi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità. Le cause esatte della collisione sono ancora in corso di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio, il sinistro potrebbe essere stato favorito dalle condizioni dell’asfalto, reso viscido dalla pioggia caduta in mattinata.