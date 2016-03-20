Investimento in prossimità del cimitero di San Severino Marche Vittima un anziano di 80 anni, poi trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Un anziano di 80 anni è rimasto ferito gravemente giovedì 18 settembre a San Severino Marche: un’automobile lo ha investito in prossimità del cimitero comunale.

Poco dopo le ore 8.00, l’uomo stava attraversando a piedi via San Michele quando è stato centrato in pieno da una vettura, il cui conducente non è riuscito a evitare l’impatto. Dopo aver ricevuto le prime cure da parte del personale sanitario del 118, l’80enne è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Presenti sul luogo dell’incidente anche Carabinieri e Polizia Locale per i rilievi del caso.