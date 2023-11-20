Civitanova Marche, arrestati due uomini per spaccio di cocaina Entrambi si trovano ora reclusi nel carcere di Montacuto, ad Ancona

Due giovani di 26 e 33 anni, entrambi di nazionalità marocchina, sono finiti in manette nel corso di un’operazione antidroga condotta domenica 14 settembre dai Carabinieri di Civitanova Marche.

Dopo aver notato un viavai sospetto presso un’abitazione ubicata in via Asiago, intorno alle ore 20.00 i militari hanno effettuato un blitz che ha consentito di sorprendere i due nordafricani con circa 35 grammi di cocaina, già suddivisi in oltre cinquanta bustine. Oltre alla droga, sequestrato anche il materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento.

Al termine delle procedure di identificazione, i due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Si trovano ora reclusi nel carcere anconetano di Montacuto.