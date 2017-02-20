Adesso MC
Aggredisce due minorenni e una donna a Civitanova Marche: sarà espulso

Denunciato un 23enne di origini nordafricane

Cronaca
carabinieri-pesaro

Nel corso della giornata di giovedì 28 agosto, i Carabinieri di Civitanova Marche hanno denunciato un 23enne di nazionalità marocchina per via di quanto accaduto nei pressi del parco situato in via Marinai d’Italia.

Qui, poco prima, il giovane nordafricano aveva aggredito due 17enni per motivi non ancora del tutto chiariti, per poi scagliarsi anche contro una donna intervenuta in difesa dei due minorenni.

Dopo aver identificato tutte le persone coinvolte nella vicenda, i militari hanno denunciato il 23enne con l’accusa di percosse e minacce aggravate. Già avviate le pratiche di espulsione dall’Italia a carico del giovane, noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti.

