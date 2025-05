Preparativi in corso a San Severino per la festa del patrono e il Palio dei Castelli Numerose le iniziative in programma nel mese di giugno

La Città di San Severino Marche si sta preparando ai tradizionali festeggiamenti in onore del santo Patrono, San Severino Vescovo, che culmineranno l’8 giugno, e alla suggestiva rievocazione storica del Palio dei Castelli, che inizierà il 6 giugno e terminerà il 14 per poi proporre un altro momento, dal 20 al 22 giugno, con le feste medievali ad Elcito.

Un ricco calendario di eventi unisce fede, storia e spettacolo, coinvolgendo l’intera comunità in un’esperienza unica. Queste celebrazioni, che affondano le radici nella tradizione e nella devozione, vengono anticipate da momenti significativi come l’Offerta dei ceri al Santo Patrono da parte del Comune, officiata nella basilica di San Lorenzo in Doliolo da padre Luciano Genga al termine della Santa Messa delle ore 11 di domenica scorsa.

Questa cerimonia, che ha già visto protagonisti i vari Castelli e Rioni della città nelle passate settimane, rappresenta un ponte spirituale verso la festa principale. L’urna del Santo, precedentemente custodita nel Duomo antico di Castello al Monte ha trovato accoglienza nella Basilica di San Lorenzo subito dopo il sisma e divenuta ormai il cuore di questo importante momento di fede per i settempedani.

Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, affiancata dalle autorità cittadine rappresentate dal presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, dal vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, e dal Gonfalone del Comune, ha letto la formula dell’offerta e ha deposto il cesto dei ceri, prima che padre Luciano concludesse con una preghiera e la benedizione finale.

Intanto fervono i preparativi dell’Associazione Palio dei Castelli per l’edizione 2025 della rievocazione storica, che evoca i solenni festeggiamenti allestiti in onore del Santo Patrono all’epoca del dominio di Onofrio Smeducci (1387-1413).

Il programma è ricco di iniziative: venerdì 6 giugno, alle ore 21, piazza del Popolo apre il suo spazio ai più giovani con “Bambini nel Medioevo”, dove si disputeranno vari giochi per l’assegnazione del Palio 2025, sabato 7 giugno, alle ore 21:30 nel piazzale Smeducci di Castello al Monte, si terrà la “Luminaria”, suggestiva processione notturna con fiaccole che scenderà verso il centro storico, con arrivo alla Basilica di San Lorenzo in Doliolo per la benedizione degli stendardi e l’Offerta dei Ceri a San Severino, domenica 8 giugno, alle ore 7 la tradizionale “Sveglia alla città” annuncerà l’inizio della giornata che proseguirà alle ore 11 in piazza del Popolo con la celebrazione di una Samnta Messa solenne in onore del Santo Patrono dell’arcivescovo Mons. Francesco Massara. Sempre l’8 giugno, ma alle ore 21 con partenza dallo stadio comunale, grandioso corteo storico con centinaia di figuranti in magnifici costumi d’epoca. Martedì 10 giugno, ore 21 in piazza del Popolo, “Disfida dei Castelli”, con nuovi giochi per l’assegnazione del Palio 2025 e poi venerdì 13 giugno, sempre alle ore 21, nel giardino del Circolo Ricreativo Acli si svolgerà la “Disfida di arco e balestra” con il Torneo del Coccio e il Torneo di Balestra.

Sabato 14 giugno, alle ore 21 in piazza del Popolo, Gran finale con la “Corsa delle Torri e Palio”, seguito dallo spettacolo “Attacco al passato” a cura del gruppo tamburini Phoenix, della Compagnia Grifone della Scala e del gruppo tamburini La Fenice. Verrà anche consegnato il premio del concorso “Finestre in Festa”. A conclusione dei festeggiamenti, l’immancabile spettacolo pirotecnico con base musicale.

Parallelamente al programma principale, le “Feste Medievali” animeranno Elcito nei giorni 20, 21 e 22 giugno, con spettacoli di falconeria, giocoleria, duelli, musica e mercato medievali, accampamenti storici e giullari, per un’immersione totale nell’atmosfera del passato.