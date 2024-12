Si ribalta col bobcat in un terreno agricolo, anziano soccorso a San Severino Marche Intervenuta l'eliambulanza per il trasferimento in ospedale del 78enne C.B.

Un grave incidente si è verificato giovedì mattina in un podere agricolo situato nella località di Pitino di San Severino Marche. Un pensionato del posto, il 78enne C. B., è rimasto gravemente ferito mentre manovrava un bobcat Yanmar, un mezzo cingolato di piccole dimensioni.

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato finendo su un fianco, intrappolando l’uomo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge, i sanitari a bordo di due ambulanze e una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e assistito nelle operazioni di soccorso.

Grazie alle protezioni di sicurezza installate sul mezzo, il pensionato è stato salvato da conseguenze peggiori. Nonostante le gravi ferite riportate, l’uomo non è in pericolo di vita. Dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, per ulteriori accertamenti e cure.

L’elicottero dei soccorsi è atterrato direttamente nella zona dell’incidente, facilitando il trasporto rapido del ferito. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.