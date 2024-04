San Severino Marche aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo Per l'occasione, la facciata del municipio sarà illuminata di blu nella serata di martedì 2 aprile

In occasione della 17esima Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, la Città di San Severino Marche torna ad aderire all’iniziativa “M’illumino di Blu”.

Questa sera (2 aprile) la facciata del Municipio, in piazza Del Popolo, sarà illuminata del colore scelto dall’Onu quale simbolo per celebrare la ricorrenza. In questo modo si intende manifestare la vicinanza della città all’informazione, alla sensibilizzazione e al sostegno delle persone con disturbi autistici e alle loro famiglie.

La Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo viene celebrata dalle Nazioni Unite il 2 aprile di ogni anno.

L’Amministrazione comunale settempedana per sottolineare l’importanza di tale data ha deciso di aderire alle iniziative della Fondazione Arca che si inseriscono nell’ambito delle attività dell’Angsa, Associazione nazionale genitori soggetti autistici, per “fare luce” su questo tema.