All’auditorium Benedetto XIII di Camerino arriva “La ciliegina sulla torta” Mercoledì 13 dicembre alle ore 21.15

62 Letture Cultura e Spettacoli

Ancora una commedia, mercoledì 13 dicembre all’Auditorium Benedetto XIII, per la stagione realizzata da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura e il patrocinio di UniCam. In scena La ciliegina sulla torta, scritto e diretto da Diego Ruiz con interpreti Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fabo.

«Ci sono giorni speciali nella vita di ogni ragazzo – scrive nella presentazione Ruiz – che rimarranno per sempre scolpiti nella memoria. Fra questi, ce n’è uno in particolare, che tutti riconoscono come l’inizio della fine: la presentazione della fidanzata ai propri genitori! La madre sarà piena di sorrisi e che cercherà di essere simpatica, ma in verità vedrà in quella ragazza la nemica giurata con cui combattere una guerra lunga una vita intera. Il padre sarà accondiscendente e insolitamente spiritoso, ma solo per cercare di arginare lo tsunami che la moglie potrebbe scatenare. Ma cosa succede se la fidanzata è un po’ più grande di quello che ci si aspettava? Diciamo molto più grande… Commedia sfacciata e piccante, allegra ma non spensierata, La ciliegina sulla torta con uno sguardo esilarante sui rapporti di coppia, sulle relazioni tra genitori e figli e sugli inevitabili conflitti tra uomini e donne ci fa ridere e riflettere su imprevisti e sorprese che la vita può tenere in serbo per ognuno di noi».

Lo spettacolo – mercoledì 17 gennaio anche al Teatro Verdi di Pollenza – è prodotto da Carpe Diem; scritto e diretto da Diego Ruiz, aiuto regia Manuela Perfetti, scenografia di Mauro Paradiso, costumi di Marian Osman, luci di Lorenzo Oliva.

Biglietti in vendita a 20 euro (posto unico numerato), con ridotto a 15 euro anche per possessori Marche Cultura Card e Carta Regionale dello Studente, alla biglietteria dell’Auditorium Località Colle Paradiso aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 18 e dal 1 novembre anche nei ticket store del circuito AMAT/VivaTicket e su vivaticket.com.

Informazioni Ufficio Cultura Comune di Camerino cultura@comune.camerino.mc.it tel. 0737/431401, AMAT tel. 071 2072439 www.amatmarche.net.

Inizio ore 21,15.