Tappe a Recanati e San Benedetto per lo spettacolo “Ci vuole un fiore” Rispettivamente sabato 9 e domenica 10 dicembre

Con Ci vuole un fiore. Le canzoni di Gianni Rodari di CircoRibolle, regia di Michelangelo Ricci, il Teatro Persiani di Recanati sabato 9 dicembre rinnova l’atteso appuntamento con La domenica al Persiani, rassegna dedicata alle famiglie promossa dal Comune di Recanati con l’AMAT.

Le canzoni di Gianni Rodari portate al successo in un famosissimo disco di Sergio Endrigo, sono interpretate per la prima volta dal vivo, in uno spettacolo nel centesimo anniversario della nascita dell’autore che dopo Recanati sarà ancora in scena nelle Marche domenica 10 dicembre al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto per Domenica in famiglia, stagione realizzata dal Comune di San Benedetto del Tronto con il sostegno di BIM Tronto.

Ci vuole un fiore. Le canzoni di Gianni Rodari offre un viaggio poetico in musica a spettatori di tutte le età per ascoltare le più famose favole e filastrocche del Novecento, fluttuanti tra le bolle.

Grazie agli arrangiamenti originali suonati dal vivo, ai dialoghi scherzosi, alle poesie stimolanti e alla magia sospesa delle bolle di sapone, lo spettacolo si presenta come un trionfo di intelligenza e un’allegra provocazione, quasi un laboratorio di poesia interattivo, con decine di ritornelli ripresi continuamente in coro dal pubblico.

Parole, musica e bolle di sapone, giochi, gag e nonsensi creativi per raccontare ai bambini di ogni età il genio di Rodari. Tutta la poetica del maestro più conosciuto d’Italia si ritrova in questo spettacolo, una iniezione di allegria, un inno divertente e liberatorio alla fantasia, una gioia per gli occhi e per le orecchie.

Informazioni e biglietti: Recanati Teatro Persiani 071 7579445, San Benedetto del Tronto Teatro Concordia 0735 588246, biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com.

Inizio spettacolo ore 17 a Recanati, ore 16.30 a San Benedetto.