La rassegna “Buon’estate” prosegue martedì 4 luglio a Macerata In programma a Palazzo Buonaccorsi lo spettacolo "Player Circus"

Prosegue a Macerata Buon’Estate, rassegna di arti performative a Palazzo Buonaccorsi fino all’8 luglio, realizzata su iniziativa del Comune di Macerata con l’AMAT, il contributo di Regione Marche e MiC e in collaborazione con Lagrù.

Martedì 4 luglio il Cortile ospita – in collaborazione con l’associazione Acusmatiq Matme e il Festival Torpedine dalla Rassegna di Nuova Musica – Player Circus, innovativa performance di sei esibizioni di otto minuti ciascuna, conclusa da una jam collettiva di tutti i partecipanti. Sul palco a dare vita a questo format nuovo e coinvolgente, che consente di sperimentare nuove dinamiche di interazione tra i musicisti, ci sono il sassofonista Gianpaolo Antongirolami, il sintetista Paolo F. Bragaglia, il pianista Leonardo Francesconi, il chitarrista Gianluca Gentili, lo sperimentatore elettronico berlinese Hainbach e la contrabbassista Caterina Palazzi. Durante la serata, a cura del Museo del synth marchigiano, sarà attiva, per mano di Riccardo Pietroni una installazione sonora generativa basata sulla rarissima MARS, la workstation digitale progettata all’IRIS da Giuseppe Di Giugno per il gruppo Bontempi Farfisa negli anni ’90.

Gianpaolo Antongirolami è saxofonista di formazione accademica, svolge attività concertistica con un repertorio proiettato verso la musica moderna e contemporanea, la musica sperimentale, l’elettronica, l’improvvisazione. Dagli anni ‘90 si interessa al mondo della musica elettroacustica sia come ricercatore che come interprete, suonando nei più rinomati festival del settore.

Paolo F. Bragaglia è un compositore elettronico dallo stile personale ed eclettico. Nasce in un mondo del tutto analogico e si spinge, imperterrito, fino ai nostri giorni digitali. Nel corso degli anni avvia un’intensa attività di compositore affiancata all’attività discografica. È fondatore e direttore del festival di musica elettronica Acusmatiq.

Leonardo Francesconi è laureato in informatica e diplomato in pianoforte. Ha approfondito l’ambito jazz con Ceccarelli, Travaglini, Melillo, Evangelista e Morganti. Appassionato di sintetizzatori e opensource. Tra le fila di The Pier Jazz, L’Orastrana, Trio O.N.D.E, Synusonde.

Gianluca Gentili, chitarrista e compositore, svolge la sua attività prevalentemente nell’ambito della musica contemporanea. All’attività concertistica ha affiancato quella di tonmeister curando la produzione di CD e quella di organizzatore di eventi musicali e teatrali. Dal 2013 è direttore artistico della Rassegna di Nuova Musica di Macerata.

Hainbach, con sede a Berlino, è un compositore e performer elettroacustico che crea paesaggi sonori cangianti, mutevoli ed imprevedibili con i metodi più creativi. Usando sintetizzatori esoterici, apparecchiature da laboratorio e nastri magnetici, la sua musica è sia astratta che molto corporea, organica. È diventato famoso per le sue coinvolgenti esibizioni dal vivo e anche attraverso il suo canale Youtube.

Caterina Palazzi, contrabbassista e compositrice, leader dal 2007 della band Sudoku Killer, quartetto ben noto nella scena jazz, noise e sperimentale europea. Nel 2010 ha vinto il “Jazzit Award” come migliore compositrice italiana e nel corso degli anni è stata nominata più volte tra i migliori talenti nella classifica “Top Jazz”. Attualmente si dedica anche al suo progetto solista Zaleska e a varie collaborazioni di musica altra, contaminata e improvvisata.

Lo spettacolo si terrà alle ore 21. Informazioni presso Biglietteria dei Teatri 0733 230735, AMAT 071 2072439 e circuito vivaticket (vendita on line), biglietteria a Palazzo Buonaccorsi dalle ore 20 del giorno di spettacolo.