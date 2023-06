Siglato a San Severino il Protocollo d’intesa contro la violenza di genere A sottoscriverlo sono stati il sindaco Rosa Piermattei e il Prefetto di Macerata, Flavio Ferdani

Il Prefetto di Macerata, sua eccellenza Flavio Ferdani, ha sottoscritto insieme al sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, il Protocollo d’intesa contro la violenza di genere volto a promuovere una sempre più fattiva collaborazione rispetto allo stesso tema e ad assicurare risposte adeguate e condivise da parte delle istituzioni.

La cerimonia è stata ospitata a palazzo Governatori e anticipa un’attività di diffusione della cultura della prevenzione e del contrasto alla violenza con attività di formazione e di informazione e di promozione e sensibilizzazione alla collaborazione e al coordinamento in materia di violenza di genere con interventi condivisi tra i soggetti firmatari dell’intesa oltre all’adesione a uno specifico tavolo di coordinamento da parte del Comune di San Severino Marche che entrerà così a far parte di una rete locale che opererà per venire incontro e offrire aiuto alle vittime di violenza.