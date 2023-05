Investimento sulle rotaie a Civitanova Marche, morta una giovane di 20 anni La ragazza è stata centrata in pieno da un treno merci: vano ogni tentativo di soccorso nei suoi confronti

Choc a Civitanova Marche per il tragico episodio avvenuto nelle primissime ore della mattinata di mercoledì 10 maggio: una ragazza di circa 20 anni ha infatti perso la vita dopo essere stata investita da un treno merci.

Il dramma si è consumato intorno alle ore 5.00 in prossimità del sottopassaggio di via Buozzi. Resta tuttora da accertare se la giovane, che pare fosse ospite di una struttura ricettiva della zona, si sia tolta la vita spontaneamente o se sia deceduta in maniera accidentale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato (tra cui il reparto della Scientifica) e quelli della Polizia Ferroviaria, nonché il personale di Ferrovie per lo Stato. Pesanti i ritardi registrati nel corso della mattinata sulla linea ferroviaria.