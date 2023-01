Appuntamento a San Benedetto e Macerata con la commedia teatrale “Amanti” Lo spettacolo vi andrà in scena rispettivamente il 25-26 e il 27-28 gennaio

“Amanti” commedia di Ivan Cotroneo interpretata da Massimiliano Gallo, Fabrizia Sacchi e Orsetta De Rossi va in scena mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto (ore 20.45) e al Teatro Lauro Rossi di Macerata venerdì 27 e sabato 28 gennaio (ore 21) nei cartelloni promossi dai rispettivi Comuni e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e, a San Benedetto, con il sostegno di BiM Tronto.

In “Amanti”, diretto dallo stesso Cotroneo e prodotto da Diana Or.I.S., con Gallo, Sacchi e De Rossi recitano anche Diego D’Elia e Eleonora Russo. Le scene sono di Monica Sironi, i costumi di Alberto Moretti, le luci di Gianfilippo Corticelli.

“Amanti” segue la storia fra Giulio e Claudia fra settembre a giugno, intervallando i loro incontri con i dialoghi che ciascuno di due ha con l’analista dottor Cioffi, il quale, ovviamente, non sa che i suoi due problematici pazienti hanno una relazione tra di loro. Una progressione temporale fatta di equivoci, bugie, prudenza, e di guai evitati per miracolo che si risolve quando l’amore e un evento inaspettato si mettono di mezzo, e stravolgono tutti gli equilibri.

«I temi di “Amanti” – dice Cotroneo – mi appartengono da sempre. Nei miei romanzi, nei film, nelle serie televisive che ho scritto e diretto, il confronto tra il maschile e il femminile, la rottura degli stereotipi di genere, la prepotente forza del sesso e quella ancora più devastante dell’amore, hanno sempre avuto grande spazio, nel tentativo continuo di raccontare l’evoluzione della società e del costume attraverso le relazioni amorose. In questa commedia questi temi prendono forma in un racconto moderno ed estremamente divertente, ma anche pieno di tenerezza e verità, come sempre succede nella commedia della vita».

Biglietti e informazioni: Teatro Concordia San Benedetto del Tronto (tel. 0735/588246); biglietteria dei Teatri di Macerata (tel. 0733/230735), biglietterie del circuito AMAT/vivaticket (info su amatmarche.net, tel. 071/2072439) e on line su www.vivaticket.com.

Inizio spettacoli ore 20.45 a San Benedetto, ore 21 a Macerata.