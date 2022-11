San Severino, automobilista perde il controllo dell’auto e finisce contro un furgone La conducente della vettura è poi stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso

Schianto questa mattina, intorno alle ore 12,40, in via Settempeda, poco fuori dal centro urbano. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche giunti sul posto, una donna settempedana alla guida di una Lancia Y ha perso il controllo della propria utilitaria ed è finita contro un furgone Fiat Ducato in sosta ai margini della carreggiata.

Nel sinistro l’autovettura ha riportato diversi danni nelle parte anteriore, la conducente è stata trasferita in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto, insieme alla Polizia Locale, anche i militari della locale stazione dei Carabinieri.