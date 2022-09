Incontro a San Severino sul fare impresa e sullo sviluppo nei territori del sisma Venerdì 30 settembre al teatro Feronia

“Fare impresa e promuovere sviluppo nei territori del sisma” è il titolo di un incontro di orientamento imprenditoriale che si terrà venerdì prossimo (30 settembre) nella sala Aleandri del teatro Feronia, ma che sarà possibile seguire anche da remoto.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Severino Marche, è promossa dall’Istao nell’ambito delle iniziative pensate per promuovere Next Appennino, il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 finanziato dal Fondo Complementare al Pnrr per le Aree Sisma, con una dotazione complessiva di 1 miliardo e 780 milioni di euro, 700 dei quali, per la maggior parte, a disposizione delle imprese per sostenere i loro investimenti sul territorio.

L’incontro è destinato a giovani under 30 residenti in uno dei Comuni del cratere o che, comunque, siano orientati a stabilire negli stessi territori il proprio centro di vita o di interesse e sviluppo professionale.

Verranno presentate testimonianze, metodologie ed opportunità offerte dai bandi Pnrr in un incontro informativo che proseguirà poi in un laboratorio per le competenze imprenditoriali.

L’incontro offrirà, quindi, spunti di riflessione per poter valutare l’opportunità di mettersi alla prova avviando una nuova iniziativa imprenditoriale in risposta agli specifici bisogni del territorio.

Tra gli interventi previsti: essere imprenditori oggi, bandi Pnrr e opportunità sul territorio, testimonianze d’impresa.