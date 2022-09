Civitanova Marche, 52enne denunciato per aver sferrato un pugno a una barista Il fatto è avvenuto nella giornata di martedì 6 settembre

Momenti assai concitati nel pomeriggio di martedì 6 settembre in un bar di Civitanova Marche, dove una barista è stata aggredita brutalmente da un cliente.

L’episodio si è verificato in un locale situato in via Dante Alighieri. Poco dopo le ore 17.00, un 52enne residente in provincia sarebbe entrato nell’attività, iniziando nel giro di pochi minuti a discutere animatamente con la barista, per poi colpirla con un violento pugno al volto.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che non senza qualche difficoltà sono riusciti a portare via l’uomo. L’aggressore è stato denunciato per i reati di lesioni personali, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.