Caduta senza scampo dal terrazzo di casa, 86enne morta a San Severino Marche Si sarebbe trattato di un gesto volontario

Inutile ogni tentativo di soccorso a San Severino Marche per un’anziana di 86 anni, deceduta a seguito di una caduta dal terrazzo del suo appartamento.

Il dramma si è svolto intorno alle ore 7.00 di venerdì 22 luglio, presso una palazzina situata in via Aldo Moro. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che la donna si sia gettata volontariamente dal secondo piano dell’edificio: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per lei non c’era ormai più niente da fare. Presenti anche i Carabinieri del comando locale per i rilevamenti adatti alla situazione.