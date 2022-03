Civitanova Marche, 38enne finisce in carcere per violenza sessuale su minore I fatti risalgono al 2015

Un 38enne di origini senegalesi è stato rintracciato e arrestato a Civitanova Marche nella giornata di giovedì 10 marzo, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso nei giorni scorsi dal Tribunale di Macerata.

Il soggetto in questione, infatti, è stato ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale su minore: nel 2015, egli avrebbe abusato della figlia di un suo conoscente, assieme al quale frequentava un corso per apprendere la lingua italiana.

L’uomo, condannato in via definitiva a sette anni di reclusione, è stato individuato dalla Polizia di Stato in prossimità della stazione ferroviaria di Civitanova. Per lui si sono ora aperte le porte del carcere di Pesaro.