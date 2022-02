Scontro frontale tra un’automobile e un furgone a Civitanova Marche L'impatto ha avuto luogo alle prime luci dell'alba lungo la Statale 16 "Adriatica"

Un furgone e un’automobile sono rimasti coinvolti in un’incidente stradale mentre stavano percorrendo le strade di Civitanova Marche nelle prime ore della mattinata di giovedì 24 febbraio.

L’impatto frontale, avvenuto per cause non ancora del tutto chiarite, ha avuto luogo intorno alle ore 5.30 lungo la Strada Statale 16 “Adriatica”. Le persone che si trovavano a bordo dei due veicoli sono poi state affidate alle cure del personale sanitario del 118 accorso prontamente sul luogo dello scontro.

Sia i mezzi incidentati che l’area circostante sono poi stati messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco della sede di Civitanova, intervenuti con due autobotti. I rilievi pertinenti all’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri del comando locale.