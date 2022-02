Tutto pronto per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Camerino Alla cerimonia, prevista lunedì 21 febbraio, parteciperanno la ministra Elena Bonetti e la senatrice a vita Elena Cattaneo

“#Universitas: l’opportunità della Scienza” sarà il tema dell’inaugurazione del 686mo anno accademico dell’Università di Camerino che si terrà il prossimo 21 febbraio. Ospiti quest’anno saranno la Ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e la Senatrice a vita ed illustre scienziata Elena Cattaneo.

“Oltre ad illustrare quanto fatto dal nostro Ateneo in termini di pari opportunità e tutela di garanzia della persona per il nostro personale docente ricercatore e tecnico amministrativo e per le nostre studentesse e i nostri studenti – sottolinea il Rettore Pettinari – focalizzeremo la nostra attenzione su quante opportunità la scienza fornisce sia a chi quotidianamente si impegna in laboratorio per attività di ricerca sia a quanti poi beneficiano dei risultati della ricerca scientifica. Per questo ringrazio la ministra Bonetti e la senatrice Cattaneo per aver accettato il nostro invito ed essere con noi per condividere questo importante momento, reso ancora più ricco di significato grazie ai loro contributi”.

L’evento si aprirà con un videocollegamento con il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane Ferruccio Resta, seguiranno poi i saluti del Direttore Generale Andrea Braschi, del Presidente del Consiglio degli studenti Yari Ferroni, della Rappresentante del personale tecnico e amministrativo Irene Pisani, della Rappresentante del personale docente e ricercatore Stefania Silvi. Il Magnifico Rettore, prof. Claudio Pettinari, terrà poi la relazione al termine della quale sarà dichiarato ufficialmente aperto l’anno accademico.

Sarà possibile seguire l’evento in streaming a partire dalle ore 11, collegandosi al sito dell’Ateneo www.unicam.it o al canale youtube VideoUnicam.