Il camper della campagna vaccinale fa ritorno a San Severino Marche L'unità mobile stazionerà davanti al teatro Italia tra lunedì 8 e venerdì 12 novembre

45 Letture Cronaca

Da lunedì 8 novembre a venerdì 12 novembre torna il camper vaccinale organizzato dalla Regione Marche e dall’Asur nell’ambito della campagna di prevenzione contro il Covid-19.

L’unità mobile sosterà per cinque giorni, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, davanti al teatro Italia per accogliere tutti coloro che intendono sottoporsi alla prima, alla seconda o alla terza dose di richiamo.

Per accedere al servizio, che si svolgerà al coperto all’interno della struttura messa a disposizione dal Comune, non sarà necessaria come sempre la prenotazione ma farà fede l’ordine di arrivo.

Basterà presentarsi muniti di tessera sanitaria e compilare gli appositi moduli che si potranno trovare sul posto rivolgendosi al personale volontari del gruppo comunale di Protezione Civile.

I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o dovranno presentare una delega se accompagnati da un parente.