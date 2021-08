Treia, capanno agricolo in fiamme L'incendio è scaturito in contrada Camporota nel corso della mattinata di mercoledì 25 agosto

Nella mattinata di mercoledì 25 agosto i Vigili del Fuoco di Macerata e Civitanova Marche si sono recati a Treia a causa dell’incendio che ha interessato un capanno agricolo.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle ore 10.00 in contrada Camporota, dove le fiamme si sono originate all’improvviso in un edificio contenente circa 50 quintali di fieno e un mezzo agricolo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso a impedire che il rogo potesse espandersi a un vicino deposito, nel quale si trovavano dei bovini fatti evacuare momentaneamente dall’area in questione. L’incendio, che sarebbe attualmente tenuto sotto controllo, non avrebbe provocato conseguenze gravi per nessuno dei presenti.